На фона на опустошението след наводненията в курортен комплекс Елените изплува историята на един необикновен герой - бездомното куче Сара. Тя не само оцелява в потопа, за разлика от много домашни любимци, но и се опитва да предупреди хората за надвисналата опасност, превръщайки се в истинска пазителка и любимец на всички.Сара е позната на всеки в комплекса. Макар и бездомна, тя отдавна е приета от обитателите, които редовно я хранят и са свикнали с кроткото ѝ присъствие по алеите.Минути преди водната стихия да връхлети, обичайно тихото куче променя поведението си драстично."Кучето се е опитало да им даде знак, скимтяло е, ходило е при единия, при другия, изчезва, връща се, изчезва, връща се. И като започва дъждът, вече не я виждат", разказва Георги Гюров, който има имот в комплекса.В напрегнатата ситуация обаче никой не обръща внимание на необичайното поведение на Сара. Едва след като бедствието нанася своя удар, хората осъзнават какво се е опитала да им каже тя."После асимилират какво е станало, защото тя не ходи при всеки, тя има определени хора, но е започнала при всеки да се върти. Напред-назад, неспокойна... Кой да знае, че ще е до там", допълва Гюров.След като водата се оттича, Сара слиза от хълмовете, където очевидно е намерила спасение, и се завръща в опустошения си дом - изплашена и сама. Макар комплексът да е затворен, някои от собствениците се връщат специално, за да се погрижат за нея."Идвам да оставя храна за бездомните животни, защото има котки, има кучета. Така или иначе те от днес затварят, а тук не се живее. Да могат да преживеят, защото ние не знаем кога ще стане годно за живеене", споделя Маргарита Велчева, собственик на имот.Днес Елените е призрачно тих. Сред униформените, които продължават работата си на терен, се разхожда само Сара. Пазителката на комплекса, която оцеля в стихията и сега търпеливо чака своите хора да се завърнат един ден по домовете си, пише Нова.