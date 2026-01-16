Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
© БНТ
"Това, което не сме променяли е да уважаваме вота на българските граждани, да се борим за него и да се опитаме, нещо, което никой не може да ни отнеме, да формулираме нови цели пред българското общество и да формираме ново самочувствие сред българските граждани", заяви той.
В коментар за работата на парламента Тома Биков защити закриването на Антикорупционната комисия.
"Това е институция, която няма никакъв смисъл. Според мен тя е ексцентрична институция в рамките на Конституцията", заяви депутатът.
Той определи като грешка вкарването на разследващи функции в комисията и подчерта, че в страната има достатъчно органи с подобни правомощия.
По темата за изборните правила Биков коментира, че честите промени създават несигурност.
"Колкото по-малко промени се правят в Изборния кодекс преди избори, а мен ако питате – изобщо ако не се правят, би било далеч по-лесно и за изборната администрация, и за българските граждани", заяви Биков.
Според него изборната технология неправилно се е превърнала в идеологически спор, което води до ниско доверие в изборния процес и институциите.
