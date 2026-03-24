Биков: Когато няма какво да кажеш, обикновено казваш, че ще се бориш с олигархията. Това е доста абстрактно намерение
По думите му формацията на президента Румен Радев влиза в изборите с много обвинения, но с малко конкретика.
"Когато няма какво да кажеш, обикновено казваш, че ще се бориш с олигархията. Това е доста абстрактно намерение“, коментира пред bTV Биков.
Той отправи критика към реториката на новата формация и даде да се разбере, че според него в кампанията трябва да има повече конкретни решения и по-малко политически лозунги.
Тома Биков подчерта, че ГЕРБ-СДС влиза в кампанията с фокус върху икономиката и управлението, а не върху "морализаторски тези“. Според него коалицията предлага дясна и консервативна икономическа програма, насочена към ограничаване на бюджетния дефицит, облекчаване на регулациите и по-сериозно участие на частния сектор в големи инфраструктурни проекти.
Като пример Биков посочи концесионирането или публично-частното партньорство при магистрали и мостове.
"Тогава ще плаща този, който ползва тези съоръжения, а не всички. И ще отпаднат съмненията кой е спечелил поръчката и защо“, каза той.
Според него борбата с корупцията не може да се води само с остри изказвания, а с реално намаляване на административния натиск и ограничаване на човешкия фактор там, където е възможно.
Защо Горанов се връща
В разговора Биков коментира и връщането на Владислав Горанов в листите на ГЕРБ-СДС. Той защити решението и определи бившия финансов министър като един от хората с ключова заслуга за влизането на България в еврозоната и в Европейския банков съюз.
"Това е човекът, който носи дясната икономическа линия в ГЕРБ“, каза Биков и добави, че няма притеснения от факта, че името на Горанов фигурира в списъка "Магнитски“.
За съдебната реформа: без ГЕРБ няма да стане
По темата за съдебната реформа Тома Биков заяви, че ГЕРБ-СДС е готов да участва в избор на нов Висш съдебен съвет, но предупреди, че това няма как да стане без политически разговор и мнозинство от две трети.
"За да имаш избор на ВСС от политическата квота, трябва партиите да седнат културно и да се разберат“, каза той.
Биков заяви, че не може едновременно ГЕРБ да бъде демонизирана, а след това от партията да се очаква да подкрепи безусловно всяка инициатива на политическите си опоненти.
Тома Биков подчерта, че според него страната се намира в турбулентен момент и има нужда от устойчиво управление и стратегически решения.
"България има нужда от стабилно управление, от взимане на стратегически решения в един много турбулентен момент. И мисля, че ГЕРБ е в състояние да взима правилни решения“, заяви той.
