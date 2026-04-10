Великден ще бъде неработен ден за цялата компания "Билла", включително за всички над 170 обекта в страната. Решението отразява стремежа на "Билла" да създава условия за добър баланс между работа и личен живот за всички свои служители. В резултат на това над 5 500 души, служители на "Билла" в магазините, логистичните бази и администрацията, ще могат да посрещнат празника у дома със своите най-близки хора.
Работното време преди и след празника остава непроменено
Всички "Билла" магазини в страната ще работят с непроменено работно време в останалите дни около Великден. Така веригата гарантира, че клиентите ще могат спокойно и удобно да напазаруват всичко необходимо за празничната трапеза, като разчитат на познатият им график на работа на обектите.
Компанията благодари на своите служители и клиенти за доверието и лоялността и пожелава светли и спокойни празници.
Billa България е най-голямата верига по брой обекти в страната с над 170 магазина, разположени в 54 малки и големи български града. Служителите на компанията са над 5500, като техният брой продължава да расте всяка година.
