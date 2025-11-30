Благомир Коцев. Сигналът е подаден от Биляна Якова, става ясно от личния й Фейсбук профил.
Бившата служителка на община Варна изразява съмнения относно законността на събраните средства и потенциални нарушения, включително пране на пари.
Якова е свидетел по делото срещу Коцев. Тя стои и зад основните сигнали до Общинската избирателна комисия за прекратяване на кметските му пълномощия заради превишаване на допустимия отпуск по време на ареста. В продължение на няколко години по времето на Иван Портних (ГЕРБ) Якова отговаряше за многомилионен европейски проект за модернизация на градския транспорт – проект, който предизвика редица скандали и критики от ПП–ДБ, но без последващи резултати. Тя беше уволнена по време на мандата на Коцев, макар не веднага, а след период, в който е работила с него – за което също дава показания.
Най-известните кампании за събиране на средства за гаранцията бяха организирани от депутата Манол Пейков (ПП–ДБ) и актьора Филип Буков – именно към тях Якова насочва критиките си.
Тя твърди, че събирането на пари за освобождаване на арестант, който е политическа фигура, не представлява благотворителност и поради това е незаконно.
За "Platformata.bg"/BCause (инициативата на Буков) Якова, цитирайки устава, пише: "Нито общите условия, нито описаните предназначения позволяват "политически гаранции" или гаранции на обвиняеми лица. Платформата е представена като средство за благотворителност, подпомагане на нуждаещи се, социални каузи и общественополезни инициативи. Бенефициент може да бъде само лице, което има нужда от медицинска помощ, участие в конкурс/състезание или друга социално-обществена кауза. Получателят трябва да бъде одобрен от фондацията, да сключи рамков договор и да декларира нужда". За фондацията "Манол Пейков и приятели" Якова също твърди, че по закона за лицата с нестопанска цел всяка фондация може да събира пари само за целите от вписания устав — социални, благотворителни, просветни и други дейности, като "използването на средствата за гаранция представлява явно отклонение от благотворителната и обществената мисия".
"Над 50% от даренията са анонимни, включително значителни суми (2000 лв., 1000 лв.), което създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата", заключава Якова. И смята, че използването на благотворителността са за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.
©
Актуални теми
s2000
преди 34 мин.
На кой мафиот е тая ПВП? Противна е, дано си намери майстора
