Бюджет 2026 бе приет на първо четене от депутатите. Това стана след остра полемика и полярни реакции. 

Ще стигнат ли парите за здраве и защо от Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" подготвят протест? 

Време е за преструктуриране на здравната система

"Излизаме в четвъртък в 12 часа пред Народното събрание. Настояваме за преструктуриране на системата - нека всеки получи това, което си е заслужил", заяви председателят на федерацията Росица Палешникова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея се бърза да се претупат всички законопроекти, най-вече този на НЗОК. 

"Изливането на 260 млн., които уж ще отидат за болниците, няма механизъм в кои лечебни заведения ще отидат, кой ще контролира движението на парите... Парите после ще се върнат в Министерството на здравеопазването, за да стигнат до Спешна помощ. Движение на финансовите потоци за заблуда на всички нас", обясни Палешникова. 

Според доц. Спас Спасков, който е бивш директор на болница "Пирогов", се прави следната грешка - механизми на финансиране от една система опитваме да ги имплантираме в друга система. 

"Където липсва население, постепенно тези лечебни заведения намаляват дейността, а запазват инфраструктура и персонал, приходите не могат да съответстват на разходите. Тръгваме да измисляме комбиниран модел в който хем ще нареждаме, хем няма да нареждаме. Централизирано ще определим заплатите на персонала, а какво правим с останалите разходи", коментира специалистът. 

По думите му така болницата ще се превърне в нещо със затихващи функции. 

Според бившия шеф на "Пирогов" преструктурирането на системата не е зависимо от бюджета. От това преструктуриране ще се види дали ще дойде икономически ефект, отбеляза гостът.

Финансирането на болниците и заплатите на медиците

"Идеята беше всяка болница да решава проблема си сама, не отвън да  ѝ се нарежда как да се спасява. Защо това не се получава в държавните и общински болници - нямам отговор. Те биха могли да контролират тези процеси. Засега в частните болници не съществува проблемът с разпределението на парите", каза още доц. Спасков.