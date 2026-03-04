Румен Радев, бивш енергиен министър и настоящ председател на АИКБ, коментира актуалната ситуация с цените на електроенергията и безопасността на ядрените мощности в България.
По отношение на цените на електроенергията Радев заяви:
"Битовият ток в България е много стрикто регулиран. Там няма каквато и да е корекция в цената. И тя продължава да е значително по-малка от тази за нас, като небитови потребители.“
Той уточни, че за индустрията и небитовите потребители има реално понижение на цената:
"Корекцията надолу ще е някъде около 28%. Това е за всеки небитов потребител. За небитовите потребители цената през януари беше близо 140 евро - това е разлика с около 40 евро.“
Радев обясни причините за разликата между битови и небитови потребители:
"На битовите потребители няма да се отрази това намаление, тъй като те са с регулирана цена. Цената, която битовите потребители плащат, продължава да е 71,6 евро.“
По отношение на продължителността на конфликта в Близкия изток и влиянието му върху енергийните пазари Радев отбеляза пред bTV:
"Много е важно каква продължителност ще има този конфликт. За съжаление, той има и носи характеристики на по-продължителен конфликт.“
Той коментира и въпросите за безопасността на ядрените мощности и използването на български части:
"Дерогациите винаги са за определен период от време. Обичайно са за 6 месеца. При поисканата дерогация и съответно 6 месеца даден отговор е получено предложение за производство и доставка над 9 месеца. В този случай те са се обърнали по конструктивна документация към местен производител в България.“
Радев подчерта важността на внимателно и отговорно управление на енергийната система:
"С атомни съоръжения, с ядрени съоръжения, с ядрени инсталации трябва да се подхожда винаги много отговорно. Това е, ако се правят тестове, ако се правят такива замени като алтернативни решения.“
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизнеса – поевтиняване с 28%
© ФОКУС
Още по темата
/
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
27.02
Премиерът: Темата за тока се политизира, сметките не са изненада. Същото е и с водата - това е заложена бомба за служебния кабинет
27.02
Още от категорията
/
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Министър подаде оставка
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:52 / 04.03.2026
Икономически анализатор: Конфликтът в Близкия изток може да довед...
20:54 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
20:51 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:12 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:03 / 04.03.2026
Първите туристи от Дубай се прибраха успешно у нас
16:00 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.