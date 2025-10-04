ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бивш конституционен съдия: Сарафов може сам да обяви, че спира да изпълнява функциите си
"Мандатът на Сарафов е изтекъл, така че той може сам да обяви, че спира да изпълнява функциите си. Тогава обаче ще стигнем до ситуация, при която, с измененията, някога можеше най-старшият от заместниците му да поеме поста", обясни Ненков. Той изрази мнение, че създалата се ситуация носи негативи за правовия ред на страната ни, като това може да навреди на съдебната ни система и на вътрешно равнище.
"Съставът трябва да прецени – никой не може да принуди съда да разгледа исканията на нелегитимен субект, ако приемем и.ф. прокурора за такъв субект. Тук идва и въпросът за допустимостта – това се решава от състав, не е едноличен акт. Да се пропусне тази процедура е вредно и за самите съдии", обясни още Ненков. По думите му пропуските, допуснати по време на процедурите, водят до размиване на значението и тежестта в законотворните структури.
"Трябвало е да бъде внесен акт за разглеждане в троен състав и на открито заседание. Дори и аз например да съм съгласен с мнението, че и.ф. е нелегитимен, няма и надлежно взети актове на Върховния съд, които да указват това. В момента най-добре е да се внесат двете искания за разглеждане в троен състав и да се вземе решение по становището", заяви бившият конституционен съдия пред NOVA. И допълни:
"Главният прокурор има отношение към ВКС за искания за отстраняване на съдебни грешки – това не са само пострадалите от престъпления. Това са и хора, които вероятно може да са задържани без да имат вина. Както и исканията за екстрадиране, които също могат да бъдат внесени от прокурора".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 94
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Поредно задръстване на АМ "Тракия" в посока Бургас изнерви шофьор...
16:50 / 04.10.2025
Ловният сезон е открит!
16:48 / 04.10.2025
Това е абсурдна практика, която я има само у нас
16:48 / 04.10.2025
Асен Василев: Сарафов в момента се разпорежда с 40 милиона лева
16:47 / 04.10.2025
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, т...
13:59 / 04.10.2025
Вдигат драстично цената за издаване на лична карта
13:58 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
13:53 / 04.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета