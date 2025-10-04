Новини
Бивш конституционен съдия: Сарафов може сам да обяви, че спира да изпълнява функциите си
Автор: ИА Фокус 17:50
©
Съдебната власт в страната не може да спре да работи, може, а и трябва да се излезе от тази ситуация с добронамереност. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов " бившият конституционен съдия Румен Ненков. По думите му, евентуален изход от съдебната криза за страната би бил изборът на нов и. ф. главен прокурор.

"Мандатът на Сарафов е изтекъл, така че той може сам да обяви, че спира да изпълнява функциите си. Тогава обаче ще стигнем до ситуация, при която, с измененията, някога можеше най-старшият от заместниците му да поеме поста", обясни Ненков. Той изрази мнение, че създалата се ситуация носи негативи за правовия ред на страната ни, като това може да навреди на съдебната ни система и на вътрешно равнище.

"Съставът трябва да прецени – никой не може да принуди съда да разгледа исканията на нелегитимен субект, ако приемем и.ф. прокурора за такъв субект. Тук идва и въпросът за допустимостта – това се решава от състав, не е едноличен акт. Да се пропусне тази процедура е вредно и за самите съдии", обясни още Ненков. По думите му пропуските, допуснати по време на процедурите, водят до размиване на значението и тежестта в законотворните структури.

"Трябвало е да бъде внесен акт за разглеждане в троен състав и на открито заседание. Дори и аз например да съм съгласен с мнението, че и.ф. е нелегитимен, няма и надлежно взети актове на Върховния съд, които да указват това. В момента най-добре е да се внесат двете искания за разглеждане в троен състав и да се вземе решение по становището", заяви  бившият конституционен съдия пред NOVA. И допълни:

"Главният прокурор има отношение към ВКС за искания за отстраняване на съдебни грешки – това не са само пострадалите от престъпления. Това са и хора, които вероятно може да са задържани без да имат вина. Както и исканията за екстрадиране, които също могат да бъдат внесени от прокурора".



