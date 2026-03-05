Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от самия Радев. "В крайна сметка и другите партии все още не са обявили своите листи. Аз ясно съм казал, че бих подкрепил проект на Румен Радев“, посочи Шишков.
Той припомни, че е бил служебен министър на регионалното развитие в период, когато служебните кабинети са били "партийно неутрални и изцяло професионални“. По думите му тогава те са били съставяни по експертен принцип.
Според него обаче в последните години се е стигнало до парадокс – редовните правителства не изпълняват ключови ангажименти и срокове, а служебните кабинети са принудени да довършват критично важни задачи. За сегашните служебни кабинети обаче каза, че са "по-близо до партийни, отколкото до експертни“.
По повод оставката на регионалния министър Ангелина Бонева, Шишков заяви, че тя е "изключителен експерт“, но в сферата на европейските проекти и е била поставена в политическа среда. По думите му министърът на регионалното развитие трябва да съчетава експертност с политически умения и да бъде част от "отбора на политиката“.
Бившият министър подчерта, че по времето на президента Радев са били назначавани експерти в служебните правителства, а мнението им е било уважавано.
По отношение на проблемите с водоснабдяването и високите сметки за ток и вода Шишков заяви, че е необходима цялостна реформа в управлението. "Трябва да се направят проекти за цялата страна, да се оценят, да се осигури финансиране и едва след това да се предложат на обществото“, посочи той.
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
