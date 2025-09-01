ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
Анализаторите са категорични – Европа влиза в решителен етап от противопоставянето си срещу агресивната политика на Русия.
Експерти по сигурността и отбраната очертаха ключовите предизвикателства пред Европа и България в контекста на продължаващата война в Украйна и засилващите се хибридни заплахи. Разговорът с Велизар Шаламанов – бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов – председател на Софийския форум за сигурност, се проведе на фона на обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Източна Европа.
България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна – според официално потвърдени данни, около една трета от оръжията, с които се защитава Украйна, са произведени у нас.
"Инвестициите за ВМЗ-Сопот са признание“, коментира пред бТВ Йордан Божилов. Според него страната ни разполага с огромен потенциал за развитие на военната индустрия, но липсва дългосрочна стратегия и политическа воля.
Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна, каза още Божилов.
Експертите подчертаха, че България пропуска възможности за участие в европейски проекти за отбрана. По думите на Божилов, преди години е имало одобрение за инвестиции в заводи за барут, но проектите не са реализирани поради неизпълнение на административни изисквания.
"Не може всичко да чакаме отвън. Трябва ясна визия – кой ще участва, кой ще подготвя кадри, какви ще са приоритетите ни. Без стратегия просто следваме другите“, категоричен беше Велизар Шаламанов.
"Железен купол“ и киберотбрана – визията за бъдещето
Анализаторите посочиха, че българската армия все още разчита на съветски системи. В същото време се подготвя производство на съвременни снаряди, предназначени за Украйна и европейските съюзници.
Според Шаламанов сред приоритетите на България трябва да бъдат:
- изграждането на противовъздушна и противоракетна отбрана (т.нар. "железен купол“)
- укрепване на морската сигурност в западното Черноморие
развиване на киберотбрана, изкуствен интелект и сателитни технологии
- Европейската сигурност – сдържане и технологично превъзходство
"Европа трябва да разполага със средства за възпиране – включително модерна армия, производство на боеприпаси и технологично превъзходство над Русия, Иран и Северна Корея“, заяви Божилов.
Шаламанов допълни, че Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля, особено с оглед на географското си положение и производствения си потенциал.
