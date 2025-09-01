ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш министър: На този бюджет всичко му е лошо. Добре, че влизаме в еврозоната
"На този бюджет всичко му е лошо. Нямам големи критики към приходите – те се развиват над очакванията. От друга страна беше предвидено те да растат още по-добре – с близо 30% годишно. Няма нормален икономист, който да смята, че това е възможно. Направиха го, за да вържат козметично дефицита на 3%, а всъщност се очертава той да бъде много повече. Но моите критики са само към разходите. Това е поредното правителство, което не полага никакво усилие за намаляване на разходите – няма съкращения, оптимизации", каза той.
Василев коментира, че България върви към румънския вариант.
"Добре, че влизаме в еврозоната", каза той и обясни, че ако догодина е трябвало да се решава това, България нямаше да приеме единната валута заради дефицита.
Василев подчерта, че няма никакви икономически причини в момента да има дефицит. Трябвало е да имаме излишък. Той запита какво е лошото, което се е случило през годината – не се харчат пари за военни разходи, за мигранти, пандемии, природни бедствия, няма рецесия и безработица.
"За какво харчим в момента? Ние харчим по принцип, защото сме прахосници", заяви Василев.
Той каза още, че Европа ще изисква от нас финансова дисциплина, тъй като 3% дефицит важи за държавите в и извън еврозоната.
Бившият икономически министър обясни, че ако има инфлация, тя ще се държи на големите бюджетни разходи, големите дългове и големият ръст на заплатите.
"В икономиката няма измислен модел, в който заплатите да растат с двуцифрен процент толкова години наред, а в същото време да има отрицателна инфлация", допълни той.
Василев каза, че е против регулирането на цени, надценки, както и създаването на държавни магазини. И допълни, че правителствата трябва да осигуряват по-добре конкуренция, комуникация и информация.
По отношение на държавните магазини той каза, че те ще бъдат на загуба, ще има политика в назначенията, доставчиците, ще има корупция и ще се предлагат нискокачествени стоки.
Проблемът с демографията
Василев коментира още демографската криза. Той посочи, че нищо не прави в тази посока. Бившият икономически министър очерта няколко казуса:
1. Няма министерство, което да се занимава с демографията.
2. Демографията трябва да бъде приоритет номер 1. Това на този етап не се случва.
3. Демографията трябва да бъде бюджетен приоритет.
"Бих искал да дадем 1 млрд.лв. за демографски мерки, а не 4 млрд.лв. за ББР, които ще бъдат прахосани", допълни той.
- Да се отпускат до 25 хил. лв. за новородено дете – това да се случва при определени критерии;
- Да се правят повече инвитро процедури;
- Да се прилагат повече здравни мерки и профилактика;
- Изграждане на повече детски градини;
- Подкрепа за частните детски градини;
- Увеличаване четири пъти на месечните надбавки за деца.
Има ли риск от дългова криза
"Дългът беше доста нисък като процент от БВП допреди няколко години. Водените политики влошават ситуацията още повече", заяви Николай Василев.
