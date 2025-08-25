ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бивш министър: Парите в лева ще трябва да се легализират, за да не се загубят
Според експерти обаче реалните данни варират в по-широки граници.
Бившият социален министър Христина Христова коментира пред bTV, че измерването е изключително трудно, защото става дума за скрита икономика.
По думите ѝ проучванията за 2023 г. показват резултати между 22% и 34,6%.
"Дори 22% е висок дял и последиците са много тежки – не постъпват достатъчно средства в бюджета от данъци и социални осигуровки, нарушава се лоялната конкуренция, а работещите губят социална защита“, коментира Христова.
По думите ѝ най-засегнати са отраслите ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, строителство, търговия, спорт, развлечения и обществени услуги, предоставяни от нерегистрирани субекти.
Христова смята, че приемането на еврото ще окаже положителен ефект в борбата със сивата икономика.
"Парите в лева ще трябва да се легализират, за да не се загубят. Това ще накара част от бизнеса да премине в светлия сектор“, заяви тя.
Освен това по-високият кредитен рейтинг на страната ще повиши доверието на инвеститорите, а намалените разходи за превалутиране ще облекчат компаниите.
Според Христова ниската безработица у нас – около 5,3%, дава възможност на хората да изискват по-строго спазване на трудовите им права. "Все повече работещи ще настояват за трудов договор, за осигуровки и обезщетения, както е в нормално функциониращите икономики“, коментира тя.
Бившият социален министър прогнозира, че процесът на въвеждане на еврото ще стимулира повече бизнеси и работници да излязат от сивата икономика.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1209
|предишна страница [ 1/202 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Почти 2 пъти по-скъпо е да си направиш зимнина в буркани...
20:19 / 25.08.2025
Почина Георги Цветков - Гошоре
20:18 / 25.08.2025
Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сум...
20:19 / 25.08.2025
Хотелиер: Заради клаузата "най-добра цена" Booking ни поставя в н...
17:27 / 25.08.2025
Продължава мъката по АМ "Тракия"
17:26 / 25.08.2025
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дъ...
17:27 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета