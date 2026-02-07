Цветлин Йовчев - бивш вътрешен министър и бивш председател на ДАНС.
Според него има поне няколко аспекта, които трябва сериозно да бъдат изследвани.
“Първият аспект е криминалният. Това е едно изключително тежко престъпление, за което в момента публично не е известно нито кой е извършителят, нито какви са мотивите му, а дори не е известен обхватът на това престъпление - дали няма и други жертви. Трябва да се действа максимално бързо, защото в обществото с право има безпокойство за това, което се е случило", подчерта пред БНТ Йовчев.
Вторият важен аспект е, че в района на престъплението има организация, която се е назовала “Национална агенция за контрол на защитените територии" и чиято дейност няма нищо общо със заявените по закон намерения, отбеляза той.
“Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото и да получи прикритие, че извършва дейности, свързани с държавата и контролните ѝ функции", обясни Йовчев.
По думите му “имаме плеяда от организации, които очевидно не са си свършили работата по този случай" - това е третият аспект, който много задълбочено трябва да се разследва.
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
© БНТ
Още по темата
/
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
12:05
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Още от категорията
/
Адвокат: Всяка жена с преглед в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабриката на ужасите", където са заснемани и клипове с изтезания над животни
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове! Жени в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.