Бивш шеф на "Автомагистрали" е помел шестте коли в центъра на София снощи
Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен, съобщи bTV.
Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.
Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч. От СДВР потвърдиха за bTV, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.
Още по темата
Още от категорията
/
Потърпевш след снощното меле на "Витошка": Виновникът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време!
08:48
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
02.11
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.