ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
Напрежение и страх имало и сред работещи, които се притеснявали, дали няма да им намалят заплатите, след като от 2026 г. ще са в евро.
Христова коментира, че бизнесът е наясно с ползите от приемането на еврото, но за хората не е така.
Христова предупреди също, че относителният дял - 30% от доходите на хората, отиват за хранене.
"Това показва недобра структура на потреблението – 1/3. Има домакинства, които отделят и повече. Но и 1/3 са твърде много за задължителните режийни. Нещо повече тези разходи за храна нарастват, за първото тримесечие с 14% и продължават", предупреди бившият социален министър пред БНР.
Тя уточни, че впечатление прави и в повечето страни на ЕС, където също нарастват разходите за храна.
"Има нарастване на минималната заплата, недостиг на работна ръка, което също повишава разходът и стават по-скъпи стоките и разбира се инфлацията се увеличава", обясни тя.
И посочи, че има и позитивни тенденция:
"За първото и второто тримесечие са се увеличили разходите за култура, даже с 20% са скочили за второто тримесечие за свободно време, обучение, курсове, изкуства и спорт".
За увеличението на цените от малката потребителска кошница Христова каза, че за юли спрямо юни инфлацията – поскъпването, е 1,7%, но на годишна база е 17%.
"А за последния 5-годишен период е 42% близо. Не е лесно с осигуряване на стоки и услуги за добро качество на живот на хората. Последните данни на НСИ показват, че има една сравнително благоприятна разлика, която започва да се чувства между общия среден доход и разход за второ тримесечие", каза Христова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1196
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов обсъди свързаността между България и Турция с Бинал...
13:30 / 19.08.2025
Заплащането на работниците в този град е толкова ниско, че една п...
13:04 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, кое...
12:49 / 19.08.2025
ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг
12:30 / 19.08.2025
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомо...
11:53 / 19.08.2025
Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъ...
11:46 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета