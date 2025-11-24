Двойно убийство и самоубийство е станало в пловдивското село Поповица, научи. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта.По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.От полицията и прокуратурата мълчат и не съобщават абсолютно нищо по случая. Очаква се такива да бъдат съобщени по-късно днес.Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.