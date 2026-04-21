Логично е Румен Радев да бъде сравняван с Виктор Орбан, но още по-резонно е това да се случва с новия премиер на Унгария Петер Мадяр, това заяви директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

"Те имат освен всичко друго практически припокриваща се платформа по отношение борбата срещу корупцията, срещу олигархията, за върховенството на закона, реформи в Съдебната система, включително и по много социални проблеми“, заяви Кючуков.

По отношение на сравненията между Радев и бившия премиер на Унгария, той каза:

"Разбира се, много често сега се прави сравнението на Румен Радев и Виктор Орбан. Аз бих казал, че има някои общи неща, разбира се, между изборите в Унгария и България, общото именно - арогантното овладяване на държавата, което доведе до два много видими политически ефекта. Първият от тях - апатията се смени с гняв, който пък от своя страна генерира протестна активност и в двете страни респективно избор на мобилизация. И вторият е усещането, че няма алтернатива, премина в убеждението, че всяка алтернатива е по-добра от статуквото", каза още анализаторът.

"Разбира се, тук се има предвид на първо място външната политика, когато се прави сравнението Радев и Орбан, но аз отново бих се върнал на сравнението Радев и Мадяр, защото по отношение на Русия те почти се срещат, тръгвайки от различни стартови точки - И двамата заявяват, че ще търсят политическо решение на конфликта в Украйна чрез активно участие на Европейския съюз и НАТО и в Европейския съюз и НАТО на двете страни. И двамата казват, че няма да блокират заедно от 90 милиарда евро на Европейския съюз за Украйна, това, което Орбан блокира", каза още в анализът си Любомир Кючуков.