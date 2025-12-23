Драмата с еврото започна. Това написа във Фейсбук бившият зам.-министър на финансите Георги Кадиев."В едно от най-големите банки се е получила огромна "опашка" от интернет плащания, които не се изпълняват заради смяна на софтуер покрай въвеждането на еврото, а сега е моментът, когато фирмите масово плащат бонуси и заплати.Пожар..."Какво ще е на 5 януари, не ми се идва на работа направо", ми казват банкери.Винаги съм подозирал, че ще има страшни и абсолютно ненужни неудобства за нас и банките заради еврото, което не виждам никакъв смисъл да приемем точно сега.Ние не сме готови за еврозоната, а тя е в по-лоша форма и от нас.Пожелавам ви Весела Коледа, здраве и да не сте клиент на банка, която няма да ви преведе заплатата днес", пише Кадиев.