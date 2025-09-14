ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Според бившия зам.-министър на отбраната Йордан Божилов тези дронове съвсем целенасочено са попаднали над Полша.
"Те могат да бъдат използвани както за разузнаване, така и за атаки, защото могат да носят оръжие. Понякога в Украйна се използват и за заблуда. Европа досега не е мислела за подобна защита от такива евтини и масови оръжия“, коментира пред bTV Божилов.
"Трябва да се мисли мащабно, защото при една сериозна атака от страна на Русия, аз съм много скептичен, че Европа може да се справи“, смята той.
Тези отделни случаи, когато ги съберем, си даваме сметка, че не говорим за конкретни епизоди, а за процес. Това, което се случи в Полша, поради мащаба му изглежда по-любопитно, но това не е единственият път, когато такива дронове нарушават въздушното пространство на държави членки на НАТО“, коментира от своя страна международният анализатор Мартин Табаков.
По думите му в последно време Русия прави нещо много специфично, а именно да използва своя сенчест флот.
Според него Европа се е провалила в политиката си на превенция.
"Не успяхме да създадем такъв тип условия, на базата на които Русия да знае, че ако се ангажира с такива провокации, тя ще плати голяма цена“, каза Табаков.
"Това не е първи случай, когато Румъния информира за някакви инциденти на нейна територия. Наскоро имаше атака срещу едно от украинските пристанища, което е много близо до румънска територия. Румъния реагира остро, защото това застрашава и нейната сигурност. От тази гледна точка виждаме една ескалация“, коментира Йордан Божилов.
Според него повече трябва да обърнем внимание на подобни атаки.
"Европа трябва да се защити от руски провокативни действия. Говорим не само за дронове, но и за всякакви хибридни действия, включително за изкривяване на GPS сигнала, дезинформация и кибератаки. Европа трябва да мисли много мащабно, но за съжаление това мислене го няма“, на мнение е Божилов.
Според Мартин Табаков с дроновете в Полша Русия е тествала НАТО, за да види дали държавите членки са обединени.
"Москва провокира, но не мисля, че е готова да пресече определени граници, които биха заставили НАТО да реагира военно. Не просто разузнавателна дейност или кибератака, а откровен удар срещу държава членка на Алианса“, смята той.
"Ако все пак има директна атака срещу натовска страна, смятам, че НАТО ще застене единно“, на мнение е Йордан Божилов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 354
|предишна страница [ 1/59 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Интензивен трафик на "Капитан Андреево"
09:30 / 14.09.2025
Гурбетчии: За 20 дни във Франция печелим, колкото за 3 месеца в Б...
09:29 / 14.09.2025
Финансов експерт: Не бързайте да обменяте евро и да се редите пре...
09:31 / 14.09.2025
Каква ще бъде цената на топлото?
09:29 / 14.09.2025
Пускат движението по цялата магистрала "Европа"
09:29 / 14.09.2025
Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
09:29 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета