Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бивш земеделски министър за "Магазини за хората": Идеята е добра, но трудно ще се реализира
Автор: Екип Burgas24.bg 11:17Коментари (0)152
© bTV
България се готви за въвеждането на еврото и все по-голямо внимание се обръща на цените на стоките от първа необходимост.

В тази връзка Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготвя старта на проект "Магазини за хората“ – верига обекти, които ще предлагат продукти от т.нар. "малка кошница“ с ограничена надценка от 10%.

Първият такъв магазин ще отвори в Пловдивско.

Темата коментираха бившите министри на земеделието – Мехмед Дикме – в кабинета "Сакскобургготски“, и Мирослав Найденов – първия кабинет "Борисов“.

По думите на Мирослав Найденов, целта е да се гарантира достъп до базови храни за социално уязвими групи, особено в малките населени места, като се използва базата на Централния кооперативен съюз.

"Идеята е тези магазини да са за хората в селата, където вече почти не се произвежда нищо. Там тези магазини могат да са важни“, каза Найденов пред bTV.

Мехмед Дикме е скептичен - смята, че идеята е добра, но трудно ще се реализира.

Той определи проекта като "носталгия по миналото“ и предупреди, че държавата вече е приватизирала магазините и сега се връща към модела на държавна търговия.

"Живеем в пазарна икономика, където търсенето и предлагането определят цените. Общините вече получават средства, за да осигуряват доставка на хляб и стоки от първа необходимост в отдалечените села“, посочи Дикме.

По думите му в много региони кооперациите вече са трансформирани в частни дружества и не могат да бъдат задължени да продават продукция на фиксирани цени.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военна прокуратура поема случая с катастрофата, при която загина ...
12:09 / 12.08.2025
Прокуратурата официално за акцията в страната
12:08 / 12.08.2025
Голяма акция заради корупционни престъпления в Украйна при търгов...
11:16 / 12.08.2025
Пиян шофьор е виновен за катастрофата, която създаде километрично...
10:48 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки, за 20 години ощетили държавата с над 1...
11:14 / 12.08.2025
Над една четвърт от пенсионерите у нас получават добавка към пенс...
10:47 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: