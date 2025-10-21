Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е нападнатият снощи, потвърдиха заот СГП. Няма коментар от СДВР.Илиев е нападнат в подземния гараж на кооперацията, в която живее. Маскиран мъж го е ударил с чук.Илиев е настанен в реанимация. По първоначална информация няма опасност за живота му.Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.