Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Автор: Екип Burgas24.bg 17:27Коментари (0)107
©
В обществото тече дискусия по предложение, с което родителите с деца между 8 и 12 години да имат право на гъвкаво работно време. Аз вярвам, че перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време, защото ние сме по-емоционални, влагаме много енергия в работата и в семейството. Това ни изтощава повече и ни прави по-емоционално нестабилни. Това каза пред телевизия Blomberg Силвия Павлова, съосновател и управляващ директор в Wooden Spoon.

Според нея шестчасовия работен ден позволява на жените да избегнат трафика, да свършат професионалните си задачи и да им остане време за личен живот. Освен това в Wooden Spoon през август експериментират и с четиридневна работна седмица. Павлова смята, че този тип заетост може да се превърне в стандарт и да подобри психичното здраве на служителите, особено с възхода на технологиите и изкуствения интелект, които една задача, която преди е отнемала пет дни, да се свърши за четири.

Но има и риск – индустрията може да поиска повече продуктивност и да доведе до допълнително прегаряне.

"Хората не са машини. Важното е специалистът да остане дългосрочно, да споделя ценностите на компанията, да знае през какво е минал екипът.“

Събеседничката заяви, че стереотипите на пазара на постепенно се разчупват и жените вече имат самочувствие, и знаят стойността си. Добави, че в условията на трудовия пазар, в който има огромен глад за специалисти, никой вече не може да си позволи да подценява жените. Освен това все повече поемат и отговорност за семейството.

"Толкова вече е споделена отговорността за семейството и децата, че тези стереотипи стават по-нерелевантни.“

Въпреки това балансът между семейството и бизнеса остава ключов и всичко зависи от приоритетите, коментира Силвия Павлова. Семейството и децата са огромна част от живота на една жена, но те не са и не бива да бъдат лимит за нейните амбиции, както и работата не бива да бъде въпрос на живот и смърт.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Българите сме изяли над 6000 тона фалшиво сирене, ето къде ни го ...
16:37 / 25.08.2025
Иззеха фалшиви стоки при акция по Черноморието 
16:38 / 25.08.2025
Синоптици: Утре сутрин ще замирише на зима!
16:16 / 25.08.2025
Големи плюсове за туристите след приемането на еврото у нас
16:25 / 25.08.2025
"Български пощи" спират да приемат пратки от САЩ
15:57 / 25.08.2025
Банките са задължени да обозначават в левове и евро тези такси
16:20 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Пожари 2025
Мигрантски натиск към България
Специализирани полицейски операции в страната
Зима 2024/2025 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: