ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Според нея шестчасовия работен ден позволява на жените да избегнат трафика, да свършат професионалните си задачи и да им остане време за личен живот. Освен това в Wooden Spoon през август експериментират и с четиридневна работна седмица. Павлова смята, че този тип заетост може да се превърне в стандарт и да подобри психичното здраве на служителите, особено с възхода на технологиите и изкуствения интелект, които една задача, която преди е отнемала пет дни, да се свърши за четири.
Но има и риск – индустрията може да поиска повече продуктивност и да доведе до допълнително прегаряне.
"Хората не са машини. Важното е специалистът да остане дългосрочно, да споделя ценностите на компанията, да знае през какво е минал екипът.“
Събеседничката заяви, че стереотипите на пазара на постепенно се разчупват и жените вече имат самочувствие, и знаят стойността си. Добави, че в условията на трудовия пазар, в който има огромен глад за специалисти, никой вече не може да си позволи да подценява жените. Освен това все повече поемат и отговорност за семейството.
"Толкова вече е споделена отговорността за семейството и децата, че тези стереотипи стават по-нерелевантни.“
Въпреки това балансът между семейството и бизнеса остава ключов и всичко зависи от приоритетите, коментира Силвия Павлова. Семейството и децата са огромна част от живота на една жена, но те не са и не бива да бъдат лимит за нейните амбиции, както и работата не бива да бъде въпрос на живот и смърт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Българите сме изяли над 6000 тона фалшиво сирене, ето къде ни го ...
16:37 / 25.08.2025
Иззеха фалшиви стоки при акция по Черноморието
16:38 / 25.08.2025
Синоптици: Утре сутрин ще замирише на зима!
16:16 / 25.08.2025
Големи плюсове за туристите след приемането на еврото у нас
16:25 / 25.08.2025
"Български пощи" спират да приемат пратки от САЩ
15:57 / 25.08.2025
Банките са задължени да обозначават в левове и евро тези такси
16:20 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета