Първи подробности за убийството в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон“ в центъра на София.
"Сигналът е получен в 22:59. Линейката е пристигнала за 8 минути, но медиците само са констатирали смъртта на жертвата", информираха от Спешна помощ.
Жертвата е жена на 45 години. Била е застреляна. Има огнестрелни рани в областта на главата. И по първоначални данни е убита с 4 куршума. Образувано е досъдебно производство.
Според непотвърдена към момента информация жената е била собственичка на магазина.
Бизнесдама е застреляната жена в София, убита е с 4 куршума
