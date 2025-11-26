Днес в страната се провеждат протести срещу рамката на бюджета за 2026 г., който влиза на второ четене в комисиите. Освен критиката от работодателските организации, проектобюджетът беше разкритикуван и от Европейската комисия, която предупреди, че той може да не отговаря на фискалните правила на ЕС."Бюджетът не е за харесване, очевидно. Всички сериозни икономисти и наблюдатели прогнозират свръхдефицит – това, което сега ЕК ни казва, е, че това ще се случи, ако продължаваме по същия начин“, коментира пред bTV Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.Бизнесменът Ивайло Пенчев добави, че предупреждението трябва да доведе до конкретни мерки:"Това са дерегулация и намаляване на данъците. Ако България е имала някакви конкурентни предимства последните години, това бяха сравнително ниски данъци и проста данъчна система. Този бюджет обаче вдига данъците и регулациите, правейки България по-сложно място за правене на бизнес.“Според Пенчев, ако страната загуби последните си конкурентни предимства, това ще се отрази сериозно на икономиката:"С още регулации и данъци благосъстояние няма да бъде създадено, а само преразпределено. В частния сектор у нас работят близо 1,9 млн. души, които издържат всички останали. Един работещ човек издържа почти двама неработещи – включително безработни, деца, пенсионери и около 600 хиляди държавни служители, които стойност не създават, а само преразпределят.“Бизнесменът изчисли и дълга на страната:"В момента дългът е 30 милиарда лева. Ако го разделим на работещите, всеки дължи около 30 хиляди лева. Това са пари, които той не е взел, а други хора са изхарчили за техни нужди. Тази година тези хора искат да увеличат дълга му с 23% за една година.“Васил Велев заяви, че работодателите остават обединени срещу проектобюджета. Четирите основни работодателски организации у нас отхвърлят бюджета и имат обща позиция по темата."Исканията ни са да се спре вдигането на данъци и осигуровки и да се запази данъчно-осигурителната система, която е една от най-добрите в Европа – пред нас са само Естония, Кипър, Швейцария и Латвия“, допълни той.Велев уточни, че позицията на АИКБ е винаги ясна и открита, независимо от управляващите. По думите му, въпреки че на протеста ще присъстват членове на опозицията, работодателите не могат да бъдат "приписани“ към която и да е политическа сила.