Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща в едно евро, два лева в две евро
©
Макар че реформата беше предшествана от онлайн анкета с участието на над 22 000 души, реакциите на обществото са смесени – част от гражданите подкрепят промените, но други категорично се противопоставят. Сред най-гласовитите критици са ресторантьорите.
Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров обясни пред bTV, че секторът вече е подложен на сериозен натиск – от отпадането на диференцираната ДДС-ставка, през увеличените осигуровки, до новите идеи за данък дивидент и други фискални промени. Новият удар според него идва именно от София.
"София е притегателен административен и туристически център. Ограничаването на достъпа до централната градска част и рязкото вдигане на цените създават сериозни проблеми – за командировани, за доставчици, за нашия клиентопоток“, заяви той.
По думите му комбинацията от по-високи цени и времеви ограничения неминуемо ще намали движението към ресторантите и хотелите, а това застрашава бизнеса, който вече се бори с намаляващо потребителско търсене.
Димитров отправи и по-широка критика – към цялостната тенденция на поскъпване в момент, когато държавата настоява за контрол над цените.
"Виждаме как един лев се превръща в едно евро, два лева в две евро. Това е стрес за обществото. Както човек се стресира, когато сменя работа или жилище, така и смяната на валутата и ценовите шокове създават напрежение. Това ще намали потреблението“, предупреди той.
От бранша настояват новите правила да бъдат преосмислени и да не се допускат "рязки и неаргументирани скокове“, защото те не водят нито до икономически растеж, нито до по-добри условия за бизнеса.
Новите цени и разширените зони на платено паркиране влизат в сила в началото на следващата година.
Още по темата
/
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
16.11
Още от категорията
/
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:40
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Над 615 млн. електронни здравни записа са обработени през НЗИС
22:37 / 18.11.2025
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:18 / 18.11.2025
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и...
17:23 / 18.11.2025
Приеха на първо четене в комисиите на НС проектобюджетите на ДОО ...
17:11 / 18.11.2025
Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"
15:58 / 18.11.2025
КС се произнесе за референдума на президента за еврото
15:57 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.