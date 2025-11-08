Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система
© NOVA
"На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система. Те нямат представа какво представлява една такава рафинерия. Това е един голям айсберг – отгоре се вижда само една малка част, която е самата рафинерия. За да го управляваш, трябва да имаш световна структура. Не става така", коментира пред NOVA бизнесменът.
"Ще стане както досега. Плащахме 15–20 години допълнително – за емисиите на американските централи, за затварянето на атомните блокове, за всички договори, които сключваха нашите политици, когато се опитваха да "влеят" пари в реалната икономика. За техните действия ние плащаме. И плащаме скъпо", каза Дачев.
"Практиката досега показва, че плащаме много тежко и много скъпо за грешките на нашите политици", коментира бизнесменът.
"В момента Русия няма отношение тук, защото това е международна компания – с руски корени и руски капитал, но все пак международна. Най-важното е, че тяхната връзка с Русия беше чрез руския суров петрол. Те от няколко години вече не използват руски петрол. Може някой тайно да е докарал танкер, но това не е руска компания, тя е частна компания. Тази компания може да ни осъди на 15 места в света", казва Дачев.
Той не подкрепя и бюджета за 2026 г.
"През тези над 20 години, откакто беше въведен плоският данък, България започна бързо да се приближава към Европа и всяка година се издигаше на по-добро ниво, а разликата с Европа намаляваше, защото имаше хармония между труда и капитала", коментира Дачев. Той не е съгласен с вдигане на данък "дивидент".
"Откъде човек може да инвестира? Трудът и капиталът трябва да работят в хармония. Защото иначе трудът може да съществува сам за себе си – да се самоизхранва. На село си гледаш една градинка, но добавена стойност не създаваш, освен за себе си. Трябва да се появи капиталът, който да изгради структура и да направи труда ти специализиран, за да можеш да генерираш полза за обществото и съответно да плащаш данъци", каза бизнесменът.
Още по темата
/
Стойнев: Ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре
11:21
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
07.11
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
07.11
Още от категорията
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 24 мин.
Фактите. В България плоски данъци. В Източния блок прогресивно данъчно облагане. Къде са всички страни от източна Европа сега и къде е България - на дъното!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.