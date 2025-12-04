Сподели close
За феноменално "архитектурно решение" сезира благоевградчанин в социалните групи. Става въпрос за поставен метален контейнер върху паянтова постройка.

Ето за какво призовава във Facebook будният гражданин:

На вниманието на строителен отдел Благоевград!!! Това е поставено на гараж на "Дъбравска" 14! Да се молим да не падне докато се задействате!?

Сградите в района са много близо една до друга, а и под въпросния контейнер има стълби. Въпрос на време е да стане някоя трагедия, алармира и Blagoevgrad24.bg.

Не закъсняха и коментарите под шокиращата снимка:

– Тези хора наред ли са - да пляснеш фургон върху покрива на тоалетната??

– Единият паркирал колата на терасата, а другият фургон на гаража

– Че то много лесно бе, от гаража в къщата, много удобно!

– Някой май ще се учи да лети като гледам вратата къде е

Blagoevgrad24.bg се присъединява към апела на автора на публикацията. Дано компетентните органи се задействат възможно най-бързо.