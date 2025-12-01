Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Съвсем не стои като тема аз да се кандидатирам за президент", заяви пред журналисти кметът на Варна Благомир Коцев, който се върна на работа в Община Варна, след като беше близо 5 месеца в ареста.

"Зареден, отпочинал, с добро настроение, доколкото е възможно след всичко това то да е такова, но имам ентусиазъм да видя как да се случвали нещата в общината",  бяха първите думи на Коцев.

По думите му има неща, които трябва да бъдат наваксани.

"Не съм изненадан от поредната атака по отношение на благотворителната акция за събиране на пари за гаранцията ми. Използват се всякакви инструменти за дискредитация", допълни той.