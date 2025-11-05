Близки не спират да оставят цветя през магазина на брутално убитата Стела
Двамата се разделили заради болезнената ревност на Боксьора и постоянния домашен тормоз, който упражнявал над Стела.
Жената се изнесла от къщата им в столичния квартал "Хладилника“ и се настанила на квартира на улица "Българска морава“, на няколко метра от магазинчето за алкохол и цигари, което стопанисвала. Търговският обект на фирмата й "Стелла 1979" е нает под наем от 2021 г. и за 3-4 години тя успяла да го разработи. Почти всички работещи в околните магазини за авточасти, както и хората от квартала, си купували кафе при нея.
"Работлива, усмихната жена. Мъжът рядко съм го виждал, доколкото си спомням се казва Румен. И той като нея изглеждаше добре за годините си“, разказа Анатоли Александров – наемодател на магазина на Стела.
"Не го знам какъв боксьор е бил навремето. Един висок, слаб, приличаше на глист, с побеляла коса“, допълни Александров. Най-голямата им дъщеря също била много добър човек, обожавала животните и била студентка по ветеринарна медицина.
Всички в района познавали Стела. Тя била много добре поддържана жена за годините си. Идвала винаги наконтена, с оправена коса и грим. Карала "Тесла“, за която се предполага, че също като силикона й е подарък от Румен Боксьора, който се занимавал с внос и търговия на електрически коли. Точно в една от тях бе открит и трупът му – на улица "Пиротска“ 78, часове след като е разстрелял Стела.
Съседите от махалата все още са в шок от случилото се и не могат да повярват, че красивата и добра жена вече не е сред живите. Хората идваха и оставяха цветя пред затворения магазин, видя "Телеграф“. Те споделиха, че наела скромен апартамент в района и зарязала триетажната къща, в която живеела с Румен Боксьора заради тормоза.
Майка й Галя идвала да й помага, работела също и в магазина. "Беше тук вчера, днес не сме я виждали. Може би организира погребението“, коментира човек от съседен магазин.
"Знам го, занимаваше се с електрически коли. Виждал съм го да идва до магазина при Стела, но си тръгваше бързо. Не бяха в добри отношения“, потвърди и Разех Салех, собственик на малък бизнес за авточасти в близост до магазина.
