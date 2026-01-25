Близначета на година и половина загинаха при пожар
Сигналът е постъпил около 16 ч. Изпратени са 3 противопожарни автомобила.
В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, родителите им са в чужбина. Към момента е открито само едното тяло, което е било изцяло овъглено, другото все още е под руините.
Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.
