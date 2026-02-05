Близо 1,8 млн. българи предпочитат доставки на пратките им до автомати
През изминалата година чрез мрежата на компанията в България са обработени 8,2 милиона пратки, а услугата е използвана от 1,8 милиона активни потребители. Над 1 500 онлайн магазина са предложили доставка до автомат като част от стандартните си опции за получаване на поръчки.
Контрол върху времето и по-малко зависимост от графици
Една от основните причини за нарастващия интерес към автоматите за пратки е възможността за получаване и изпращане в удобно за потребителя време. Денонощният достъп до автоматите елиминира нуждата от съобразяване с работни часове или присъствието на конкретен адрес за изчакване на куриер.
Според данните на BOX NOW 98% от пратките им са доставени в срок през 2025 г., което допринася за по-голяма предвидимост и по-малко провалени доставки – фактор, който е от значение както за крайните получатели, така и за онлайн търговците.
Автоматите като част от модерната градска логистика
Разширяването на мрежата от автомати за пратки ги превръща във все по-видима част от градската среда. Те са разположени в над 150 населени места в страната и са интегрирани на локации с лесен достъп в ежедневния маршрут на хората.
Автоматите, инсталирани на открито, са захранвани със слънчева енергия, което позволява автономна работа и оптимизация на логистичните маршрути. Този модел допринася за по-ефективно използване на ресурсите и по-устойчив подход към доставките в градска среда.
Ефект върху електронната търговия
За онлайн магазините автоматизираната доставка означава по-малък риск от неуспешни доставки и по-добро клиентско изживяване. За потребителите – по-голяма гъвкавост и усещане за контрол върху процеса.
Данните на BOX NOW за 2025 г. показват, че автоматите за пратки вече не се възприемат като допълнителна услуга, а като естествена част от начина, по който хората пазаруват и изпращат пратки в България.
BOX NOW разширява мрежата си всеки месец и продължава да инвестира в зелената трансформация на доставките. За още по-удобна комуникация с клиентите е интегриран и виртуалният асистент BONO, който предоставя бързи отговори на най-често задаваните въпроси.
