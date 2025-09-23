ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 1 млрд. лева: АПИ започва поръчка за избор на изпълнители за ремонт на мантинели в цялата страна
Позиция 1 включва републиканските пътища в СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН на територията на: ОПУ Видин, ОПУ Враца, ОПУ Монтана, ОПУ Ловеч и ОПУ Плевен.
Позиция 2 е за републиканските пътища в СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН на територията на: ОПУ Велико Търново, ОПУ Габрово, ОПУ Разград, ОПУ Русе и ОПУ Силистра.
Позиция 3 е за републиканските пътища в СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на: територията на ОПУ Варна, ОПУ Добрич, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище - с обща дължина.
Позиция 4 е за републиканските пътища в ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН на територията на: ОПУ Бургас, ОПУ Сливен, ОПУ Стара Загора и ОПУ Ямбол.
Позиция 5 е за републиканските пътища в ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН на територията на: ОПУ Кърджали, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Смолян и ОПУ Хасково.
Позиция 6 е за републиканските пътища в ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН на територията на: ОПУ Благоевград, ОПУ Кюстендил, ОПУ Перник и ОПУ София.
Оферти могат да се подават до 23 октомври 2025г. Всеки участник може да изпраща предложения за не повече от две позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 години, а прогнозната й стойност 960 000 000 лв.
Избраните изпълнители трябва да изпълняват дейности, свързани с: обезопасяване на пътищата чрез изграждане, ремонт и възстановяване на мантинелите. Обезопасяването на пътищата включва монтаж на мантинелата, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.
