След извършени претърсвания на 4 адреса във Варна са открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани. Това съобщи и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев.
Касае се за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участва и мъж, който е общински съветник от Провадия, информира Burgas24.bg.
Престъпната група се е специализирала в престъпления, свързани с изборите и купуване на гласове. Работата по този случай започва още в началото на месеца.
Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.
