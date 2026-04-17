След извършени претърсвания на 4 адреса във Варна са открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани. Това съобщи и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Касае се за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участва и мъж, който е общински съветник от Провадия, информира Burgas24.bg.

Престъпната група се е специализирала в престъпления, свързани с изборите и купуване на гласове. Работата по този случай започва още в началото на месеца.

Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.