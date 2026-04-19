Избирателната активност към 14:00 ч. е 25,9%, показват данните на агенция "Тренд", цитирани от NOVA.

Burgas24.bg припомня, че избирателната активност в Бургаско към 11:00 ч. е 10,49%. Най-висока е тя в Приморско 20,64%, Царево - 18,45% и Несебър с 14,39%.

Обновенните данни за област Бургас ще бъдат обявени от РИК в града в 16:00 ч.

Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват.

Право на вот на предсрочните избори за Народно събрание имат 6 575 151 души.