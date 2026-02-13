Близо 30 % от българите не вярват, че ЕС ще укрепи сигурността и отбраната
©
Възприемане на заплахата
Най-забележителният резултат е, че повече от две трети от европейците (68 %) считат, че тяхната страна е под заплаха. Държавите членки с най-високо възприемане на заплахата са Франция (80 %), следвани от Нидерландия и Дания (77 %) и Кипър и Германия (75 %). Същевременно 42 % от гражданите считат, че тяхната лична безопасност е изложена на риск.
Дялът на българите, които се чувстват застрашени, също не е малък - 25 % от респондентите виждат категорично заплаха за страната, показва справка на ФОКУС.
Доверие в капацитета на Европа
По-голямата част от европейците вярват, че ЕС ще укрепи сигурността и отбраната (52 %), особено в страни като Люксембург (76 %), Португалия (74 %), Кипър (73 %) и Литва (71 %).
Същевременно 28 % от българите изобщо не вярват в способността на Европейския съюз за отбрана.
Инвестиции в отбраната
На фона на редица свързани инициативи, предприети през изминалата година, почти три четвърти от анкетираните (74 %) одобряват настоящото равнище на инвестициите на ЕС в отбраната или считат, че разходите трябва да бъдат увеличени. Подкрепата е особено висока в страни като Литва (80 %), Португалия (89 %), Финландия (83 %), Испания (80 %) и Дания (78 %). Същевременно значителна част от анкетираните заявяват, че не са сигурни относно нивото на инвестициите в отбраната, като 10 % казват, че не знаят за разходите на национално равнище, а 12 % — за разходите на равнище ЕС.
Космосът е от съществено значение за отбраната и сигурността
Сигурността и отбраната също се считат за ключов приоритет за космическата политика на ЕС от 53 % от европейците, следвани от околната среда и климата (36 %) и конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост (31 %). Освен това положителното икономическо въздействие на космическите програми на ЕС се признава широко от най-младите анкетирани (55 %).
Още по темата
/
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
16.01
Politico: България и още седем страни от ЕС искат средства заради засилващата се руска заплаха
16.12
Евродепутат: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
27.10
Още от категорията
/
Почина Никол Караджова
10:57
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Почина Георги Лебамов
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.