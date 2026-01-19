Близо 300% скок на цените във фризьорски салон в Бургас
Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. Там цената на боядисването на коса била повишена с 291%, посочи Митова. По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване.
Анна Митова подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените. "Те са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.
Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените. "Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митова.
От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си. "Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митова. Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. "Не искаме да репресираме бизнеса“, категорична е Митова.
При продължаващо некоректно поведение на ход е и Комисията за защита на потребителите. "Тя може да издаде предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите може да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът "Комуникации“ в НАП.
Проверките обхващат и общински и държавни субекти. "Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митова.
Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени за гробни места и наеми на зали. "Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.
Над 3100 проверки, под 10% нарушения
По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. "Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митова. Издадените наказателни постановления към момента са 48 на стойност около 125 хиляди евро, като се очаква в следващите дни сумата да нарасне до 350 хиляди евро.
Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. "Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митова.
Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. "Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.
Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. "таен клиент“. "Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митова.
След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.
Анна Митова подчерта и значението на избора на потребителите. "Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.
По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.
