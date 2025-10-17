Лицата, които някога са започвали да учат за степен на образование или професионална квалификация, но не са я завършили или в момента са прекъснали за една или повече години, са 42.8 хил. (3.5% от анкетираните лица на възраст 15 - 34 г.), от тях 5.8 хил. са предпочели да работят, 8.8 хил. са напуснали или прекъснали образование по причини, свързани с образователната система, 13 хил. - по финансови причини и 15.2 хил. - по други причини.Националният статистически институт публикува данни от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда“, обхващащ лицата на възраст от 15 до 34 навършени години включително. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия.От анкетираните по модула заети лица на възраст 15 - 34 навършени години с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, 58.5% посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.