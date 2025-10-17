ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа! Какви са причините?
Националният статистически институт публикува данни от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда“, обхващащ лицата на възраст от 15 до 34 навършени години включително. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия.
От анкетираните по модула заети лица на възраст 15 - 34 навършени години с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, 58.5% посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.
