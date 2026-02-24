Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите. Правителството ще работи с регулаторите.Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.Клисурски даде висока оценка на институциите, въвлечени в процеса до момента.Въвеждането на еврото не се случва за една нощ, а постепенно в рамките на много месеци. Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативното увеличение на цените. Няма да го допуснем, заяви още служебният министър на финансите.От своя страна ръководителят на механизма за еврото и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов съобщи, че 86% от левовете са прибрани.Около 4,4 млрд. лева остават за прибиране.Левовото обращение вече не е проблем, заяви Иванов и добави: Имаме добро организирано и ангажирано обращение в еврови банкноти.От началото на годината до 20 февруари в пощенските клонове на Български пощи са извършени 147 998 операции по обмяна на обща стойност 220 милиона лева.В периода 13 – 18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за вкарване в обращение на фалшиви еврови банкноти. Иззети са няколко неистински банкноти с номинал от 500 евро, пише pariteni.bg.Двойното обозначаване на стоките и услугите – в левове и в евро, остава до месец август, припомниха по време на брифинга днес. До края на месец юни търговските банки обменят левове без такси, припомни още Иванов.