Близо 50% от младежите търсят съвети за кариено развитие в тази социална мрежа

© TikTok се очерта като най-популярната платформа за кариерни съвети.



С нарастване ползването на социалните медийни платформи като TikTok, X (преди известно като Twitter), Instagram и YouTube, поколението Z все повече се обръща към тях за кариерни съвети.



Сред тях TikTok се очерта като популярна платформа за кариерни съвети, давайки началото на нишата #CareerTok. Според проучване на EduBirdie от 2023 г. 70% от анкетираните са се обърнали към TikTok за кариерни съвети, като 19% разкриват, че това е основният им източник на кариерни съвети, пишат businessnovinite.bg.



Хаштагове като #Careers, #careertips, #jobsearchtips и #careersadvice бяха едни от най-популярните, а други като #worklife, #dreamjob, #Binterview и #Internship също имат голям брой ползвания.



Значителен брой младежи се обръщат към TikTok, тъй като платформата е едновременно бърза и безплатна. Това им позволява да се надяват да получат достъп до експертни съвети в това, което те виждат като все по-конкурентен пазар на труда в целия свят.



TikTok най-големият инфлуенсър



Около 46% от GenZers от проучването на EduBirdie разкриха, че TikTok е повлиял на избора им на професия, докато 48% казаха, че е помогнал по някакъв начин на кариерата им.







Това също подтикна TikTok да се възползва от тази тенденция, като стартира първата по рода си TikTok LIVE Седмица на кариерите през август, в партньорство с UCAS, Indeed и The Prince's Trust. Предаванията на живо на събитието имаха над 369 000 зрители и бяха насочени най-вече към подпомагане на младите хора да се вълнуват повече от възможностите за работа и бъдещата им кариера.



Дараг Макгинли, ръководител на отдела за социални медии (EMEA) в глобалната платформа за наемане на работа Indeed, каза в имейл: "Развълнувани сме да видим, че TikTok дава приоритет на кариерите със Седмицата на кариерите на TikTok LIVE, предлагайки ценни съвети на тези, които започват кариерата си, за да им помогне да намерят работа, която отговаря на техните умения и страсти.“



Някои от най-популярните теми в #CareerTok също включват потенциално трудни за навигиране въпроси, като например как да договорите по-висока заплата, как да се справите с конфликти на работното място, да преминете към друга област или да получите мечтаната работа.



Как да договорим по-висока заплата



Един от най-важните и често срещани съвети, които хората от поколение Z търсят в #CareerTok, е как да преговарят за по-висока заплата. Няколко TikToker имат собствено мнение по този конкретен въпрос, но един широко споделян съвет е, че мениджърите не могат да четат мислите ви. Поради това служителите често се насърчават сами да повдигнат темата за повишенията.



Айдан Ал-Саад (@aydanalsaad) каза пред Euronews: "На първо място, вашият мениджър и ръководство трябва да знаят, че искате или очаквате повишение. Това трябва да е в дневния ви ред на редовните ви индивидуални срещи, така че да е в техния дневен ред, когато извършва се преглед на цикъла на заплащане."



Топ 3 експертни съвета при преговори за по-голяма заплата



Винаги е във ваш интерес да преговаряте за заплатата си



Как да получите мечтаната работа



Хаштагът #dreamjob има приблизително 428 800 творения в TikTok, като описанието на мечтана работа варира значително сред младежите.



Важни неща за тях са работа с гъвкавост и смислена работа, която ги прави щастливи и също така осигурява здравословен баланс между професионалния и личния живот и добра финансова сигурност.