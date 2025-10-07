ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
25 региона съобщават, че поне 57,5% от хората на възраст от 25 до 34 години са завършили висше образование.
Тази група включва няколко региона и икономически центъра, характеризиращи се с висококачествени университети и фокусирани върху научни изследвания и иновации. Той включва:
– столичните региони на Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Литва, Унгария, Нидерландия, Полша, Словакия и Швеция
– 6 допълнителни региона от Испания, групирани на север (със специализации, наред с други дейности, в напреднало производство и автомобилна промишленост)
– и двата останали региона на Ирландия (фармацевтика, науки за живота и електроника)
– Утрехт и Гронинген в Нидерландия (високотехнологични индустрии и зелени технологии)
Данните на Евростат за лицата с висше образование /от 25 до 34-годишна възраст/ за България показват следното разпределение по региони: Северозападен регион 30.2%, Югозападен 49.6%, Южен-централен 34.2%, Югоизточен 30.5%, Североизточен 37.7%, Северен-централен 39.9%.
В другия край на скалата, 24 региона регистрират по-малко от 26,5% от хората на възраст между 25 и 34 години, завършили висше образование. Тези региони са предимно селски или географски отдалечени/изолирани, често характеризиращи се с относително големи селскостопански сектори и ограничени възможности за висококвалифицирана заетост. В няколко от тези региони професионалното образование играе доминираща роля, като младите хора навлизат на пазара на труда чрез чиракуване или обучителни схеми, а не чрез квалификация от висше образование.
Тези 24 региона са концентрирани главно в източните и южните страни от ЕС и включват:
– 7 от 8-те региона в Румъния, с изключение на Букурещ-Илфов (столичният регион)
– 6 от 8-те региона в Унгария, с изключение на Будапеща (столичният регион) и околният регион Пеща
– 4 региона в Италия – включително островите Сицилия и Сардиния
– 2 региона от Чехия – Северозапад и Средни Чехи
– 2 региона от Франция – включително островния регион Корсика и най-отдалечения регион Гвиана
– 3 други региона от целия ЕС – Sterea Elláda в Гърция, Panonska Hrvatska в Хърватия, островния регион Região Autónoma dos Açores в Португалия
– Провинция Брабант Валон в Белгия (индустрии, изискващи много знания)
– Миди-Пиренеи във Франция (аерокосмическа индустрия)
– Кипър и Люксембург
