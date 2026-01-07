Близо 500 човека от наше село останаха без пенсии, намеси се министър Гроздан Караджов
Със случая, който ощети редица възрастни хора, се зае лично вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов. Той лично разпореди пощенската станция в село Караисен да отвори врати още утре. В същия ден всички пенсионери в селото ще получат своите пенсии. Освен изплащането на пенсии, в пощата ще се извършват и всички останали услуги, включително обмяната на левове в евро.
От Министерство на транспорта и съобщенията уточняват, до намесата на вицепремиера се е стигнало след сигнал, че поради временното затваряне на пощенската станция близо 500 жители на селото няма да получат пенсиите си навреме. С решаването на проблема жителите ще могат не само да получат своевременно доходите си, но и да обменят безплатно левове в евро и да заплатят битовите си сметки без забавяне.
Всеки месец 542 415 пенсионери получават своите пенсии в клоновете на Български пощи. Изплащането на първите пенсии в евро днес протича спокойно и без затруднения.
