Близо 500 снегорина са на терен и обработват пътищата у нас
Въведена е временна организация на движението на автомобили над 12 т по пътя Шипково – Рибарица и Троянския проход. ФОКУС припомня, че вчера ограничиха движението за всички МПС на път ll-13 между Бяла Слатина и Кнежа поради снегонавявания и намалена видимост.
От НИМХ съобщиха тази сутрин, че днес ни очаква предимно слънчево време, но през нощта срещу събота се очакват нова порция от дъжд и сняг.
Една част от пенсионерите останаха без плащане. НОИ обеща парите ...
22:13 / 08.01.2026
