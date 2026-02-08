Трагичен, но до някаква степен очакван край на една от най-дълбоките драми в обществото през последното време. Докато записвах видео и поразгледах цялата работа около Калушев той пасваше перфектно на лидерите на култове в щатите, за които има всякакви филми и книги. Обработва родителите, изисква да му дават децата, прави ги зависими, заедно с обилна доза езотерика и представяне на неговото учение като ключа към всичко и решението на всичко. Те после му дават всичко - включително собствените си деца. Това пише в социалните мрижи Виктор Блъсков по повод още непотвърдената информация, че са открити телата на Калушев и още двама души.Ето какво още пише Блъсков:Бащата на едното дете, което според тази информация е починало, беше свръхестествено спокоен докато обясняваше как синът му е изчезнал с Калушев. Родителите на другото 8-годишно дете пък са се борили срещу това да се сигнализира за връзката на детето им с възрастния мъж. Междувременно излезе сигнала от друг младеж за педофилска връзка, в който той обяснява, че е участвал доброволно след като е бил убеден, че това е "нормална част от духовното израстване".Тези култове винаги приключват по един начин. Този. Трагедията.А вие си давайте сметка за тази езотерика. Тя препуска из българското общество с бясна скорост. Всеки втори вярва на магьосници, духовни енергии и самозвани учители. Тук е рай за лекуването с кристали, вълшебства и секти. Има по-ползотворни неща, с които може да си запълните идентичността. Отидете на църква ако ви трябва духовно, посветете се на родината ако ви трябва мисия в живота, има по-смислени неща.