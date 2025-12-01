Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
©
Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място. След това е отцепено движението от полицейски патрули.
Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Лек автомобил, който се е движел в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейски патрул, който е отцепил движението и на място е загинал полицай. Водачът на лекия автомобил е настанен в болница. В момента продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе".
Още от категорията
/
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско селище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
10:30
Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, прокуратурата иска задържането им под стража
29.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Виктор1
преди 1 ч. и 5 мин.
Нали участъка е със средна скорост?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.