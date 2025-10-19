През седмицата КЗП наложи санкции за общо 30 000 лева на търговци, които не предоставят информация за цените на стоките си - изискване, което е задължително заради въвеждането на еврото у нас.На този фон в Гърция държавата се споразумя с производители и търговци, за да намали цените на повече от 2000 продукта. Намаленията варират в различните категории.Средно според икономистите цените ще паднат с 8%. Важно е да се отбележи, че голяма част от продуктите са от собствени марки на веригите.Междувременно КНСБ излезе с данни за цените на някои стоки у нас. Оказва се, че някои продукти са по-скъпи в България, отколкото в Западна Европа. Такива са например брашното, олиото и прясното мляко.Те са по-скъпи у нас, дори в сравнение с Германия. Цените, които синдикатите показват, са в евро и към края на септември.Има някакви секторни проблеми точно в тези примери с брашното, олиото и прясното мляко. Те са различни от зеленчуците, където производството не е достатъчно и това води до по-високи цени“, коментира пред bTV Богомил Николов от "Активни потребители“.По думите му не е нормално при изобилно производство на зърно у нас, огромен преработвател на олио и страшно много мощности да има по-високи цени при брашното, олиото и прясното мляко."Това е индикатор за наличие на непазарни структури в тези сектори. Точно затова трябва КЗК да търси непазарни структури, които вдигат цените“, заяви Николов.Той допусна, че е възможно повишаване на цените заради въвеждането на еврото догодина."Това се случи на някои места, но преди 8 октомври. Тези търговци, които знаеха, че до 8 октомври няма да се налагат санкции, някои от тях решиха да се застраховат, особено в областта на услугите“, коментира Богомил Николов.