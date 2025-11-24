Богомил Николов: Реалните намаления са от порядъка на 10, 20 до 30%
"Това винаги трябва да е сигнал за потребителите, допълни той. "Реалните намаления са от порядъка на 10, 20 до 30%. Такива гръмки числа – 50, 60, дори 90%, обикновено са сигнал за някакъв вид хитруване. Нека да гледаме абсолютната стойност, а не процентите, и нека да сравняваме поне няколко оферти. Тогава винаги можем да извлечем максимална полза и много трудно такива търговски трикове ще могат да минават“, заяви Николов.
Законът гарантира връщане на закупен онлайн продукт в 14-дневен срок. "Много хора смятат, че законът им гарантира това право и когато пазаруват от физически магазин. Това не е така. Когато продават в своите физически магазини, те могат да предоставят такова право, но това е тяхна търговска политика, не са длъжни по закон“, обясни Николов.
