Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
Борисов предупреди:
"Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе".
"Те казват, че еврозоната е даденост, но тя е даденост, благодарение на ГЕРБ и това правителство и защото ние съумяхме да направим, така че да бъде предоговорен планът".
Бойко Борисов: Ако сега падне правителството, цените в магазините отиват в небесата!
Велизар Георгиев
преди 29 мин.
Защо никоя мисирка не му зададе въпроса "Как по-точно правителството може да влияе върху това какви да са цените?". И ако е така, ние всъщност пазарна икономика ли сме, че нещо се обърках вече...
вкпл
преди 1 ч. и 34 мин.
От всичките му изказвания разбирам, че това правителство е отговорно само за положителните неща. Всички негативи - те са наследени от предните правителства, но позитивите - НИКОГА, те са си изработени от днес за вчера! Циркаджия от класа! :)
Anny55
преди 1 ч. и 55 мин.
Нека, простият народ май това си търси. Поне после наистина да има причина за протестиране. Бива бива, ама...
