Бойко Борисов.
Това заявих по време на среща с Бернард Фонтана, председател на EDF (Électricité de France), държавната енергийна компания на Франция и една от водещите енергийни корпорации в света и Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.
Обсъдихме ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ "Козлодуй“ за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво. Франция е безспорен лидер в развитието на ядрените технологии и притежава дългогодишен опит в изграждането и управлението на ядрени мощности, което открива възможности за по-тясно сътрудничество между EDF и българския енергиен сектор.
Енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика.
Убеден съм, че с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа.
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия
©
Още по темата
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
България договори стратегическо партньорство за осигуряване на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй"
16.07
Жечо Станков: Амбицията на Министерството на енергетиката е седми блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде пуснат в експлоатация през 2035 г.
20.06
Още от категорията
/
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Министър подаде оставка
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
23:12 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:52 / 04.03.2026
Икономически анализатор: Конфликтът в Близкия изток може да довед...
20:54 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
20:51 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:12 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:03 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.