Бойко Борисов: Днес подписваме коалиционно споразумение за ротацията
Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на подадената оставка от председателския пост на Наталия Киселова тази сутрин, предаде репортер на "Фокус".
"Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението на 10 месеца трите партии ", заяви Борисов.
Борисов каза, че няма напрежение между БСП и ГЕРБ по тази тема.
Лидерът на ГЕРБ обяви, че казусът с ВСС, чийто мандат е изтекъл отдавна, ще бъде решен "в най-скоро време".
"Ще коментирам президента Румен Радев, само ако е казал откъде да вземем днес 1,50 млн. лв. за Боташ", заяви още Борисов.
