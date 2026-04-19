"Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия“ Такъв написа в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, информира Burgas24.bg.
"Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков". Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява", заяви той.
"ГЕРБ може и в управление, и в опозиция. И в политиката, както и в живота, трябва търпение", заключи Борисов.
Burgas24.bg припомня, че за момента коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" получава 109 депутатски места.
